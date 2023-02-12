Пакистан снабжает Украину боеприпасами советских калибров и намерен увеличить объемы поставок. Одновременно страна покупает российскую нефть с большими скидками. Об этом пишет индийское издание The Economic Times.

Утверждается, что Пакистан наращивает военные поставки в Украину, используя порты Германии и Польши. В частности Исламабад отправляет реактивные боеприпасы к системам залпового огня «Град».

По данным издания, первая партия таких снарядов в количестве более 10 тысяч штук в начале февраля отправилась из пакистанского порта Карачи по маршруту в немецкий порт Эмден. Уже оттуда снаряды повезут в Украину. (УНИАН)