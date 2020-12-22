Падение доходов вынуждает граждан экономить на новогоднем столе

Встреча Нового года – один из основных праздников в году, и хочется, чтобы, несмотря ни на что, он прошел хорошо. Самая важная по традиции составляющая праздника в постсоветских странах – богато накрытый стол. Но пандемия и экономический кризис могут внести существенные коррективы в праздничное меню.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что расходов на Новый год у определенного процента граждан в этом году станет меньше. Но речь лишь о тех людях, которые отмечали этот праздник не дома, а в ресторанах, кафе или клубах.

«Отпраздновать Новый год в заведении, пользующемся хорошей репутацией, где было обширное меню и развлекательная программа, обходилось где-то в 200 манатов на человека. На этот Новый год увеселительные заведения и рестораны будут закрыты. Все будут отмечать эту ночь или дома, или на даче, и даже самый богатый стол обойдется намного дешевле», – отметил он.

Однако те, кто и в прошлом году отмечали Новый год дома, по словам Агаева, ощутят, что расходов на продукты питания по сравнению с прошлым годом стало на 15-20% больше. Производители и продавцы продуктов питания хотят компенсировать недополученную ранее прибыль, и цены на некоторые продукты в последнее время поползли вверх.

«Невнимательному потребителю может показаться, что цены не изменились, но это не так. В прошлом году килограмм баранины стоил в среднем 11 манатов, а в этом уже 13-14 манатов. Подорожали колбасные изделия, молочная продукция, подсолнечное масло. Повысилось в цене и мясо птицы процентов на 10.

Правда, резко упала стоимость помидоров, те, что ранее стоили 2,7 маната за килограмм, сейчас можно купить за 1,1 маната. Это связано с временным запретом на экспорт азербайджанских томатов в Россию», – говорит он.

По словам Агаева, перед Новым годом многие продуктовые магазины проводят скидочные кампании, скажем, реализуя со скидкой наборы для салата «Оливье» — банку зеленого горошка и майонез.

Что касается алкоголя, то, он отметил, что тот подорожал, но незначительно — на 5-7%. По мнению эксперта, на этот Новый год его по разным причинам будут покупать намного меньше.

Эксперт порекомендовал не откладывать покупки на новогодний стол на последние дни, а делать их заранее, конечно, если речь не идет о скоропортящихся продуктах. Во-первых, такой подход позволит лучше спланировать расходы на праздник, во-вторых, в предпраздничные дни в магазинах будут толпы народа, а в условиях пандемии коронавируса массовых скоплений людей лучше избегать. Но, в то же время, именно в последние дни уходящего года будет больше распродаж, так как в первую неделю нового года люди почти не будут ходить за покупками, и магазины предпочтут как можно быстрее продать тот товар, который может залежаться.

По словам Агаева, сейчас есть продукты питания на любой карман. Но в этом году из-за падения доходов предпочтение на Новый год большинство граждан вынуждены будут отдать недорогой продукции. Количество приобретаемых на праздничный стол продуктов также сократится.

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов считает, что в этом годы расходы на новогодний стол будут примерно такими же, как в прошлом году. Семья из пяти человек потратит на эти цели 180-200 манатов.

«Продукты питания в основном не подорожали, так как покупательная способность населения упала, многих сократили или отправили в неоплачиваемый отпуск. В регионах снизились цены на мясо на 1,5-2 маната. Люди там, не имея средств к существованию, продают порой последний скот, чтобы выжить.

Сливочное масло, привозимое из Украины и Новой Зеландии, тоже несколько упало в цене. Если пандемия продолжится, можно ждать дальнейшего снижения цен на продукты питания», – говорит эксперт.

Гусейнов призвал при покупке продуктов питания накануне Нового года быть внимательными, ведь в этот период особенно активизируются мошенники, торгующие поддельной и просроченной продукцией. Так, из сладкой «просрочки» – печенья, шоколада, конфет, часто формируют детские новогодние подарки, расфасовывая их в красивую упаковку. По его словам, столкнувшись с некачественными продуктами питания, граждане должны обращаться на горячую линию Агентства продовольственной безопасности по номеру телефона 1003.