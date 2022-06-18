Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что страна ожидала большего решения Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Новости — Грузия».

«Действительно, на основании усилий Грузии и проведенных реформ мы ожидали большего, однако важно то, что сегодня Евросоюз открыто зафиксировал решение об открытии для Грузии европейской перспективы», — отметил он.

Дарчиашвили добавил, что практика предоставления статуса кандидата после выполнения определенных условий не является новой и уже использовалась, например, в странах Балтии, и заверил, что Грузия продолжит работу над «амбициозными реформами».

«В соответствии с амбициозной программой реформ мы обязательно приведем Грузию к ее конечной цели, которой является полноправное членство нашей страны в Европейском Союзе», – заверил глава МИД Грузии.

Как сообщалось, Еврокомиссия 17 июня заявила, что состояние демократии в Грузии не отвечает Копенгагенским критериям, и государство должно воплотить изменения для получения этого статуса.

«Рекомендуем предоставить европейскую перспективу и (в будущем) определить, насколько Грузия отвечает требованиям для предоставления статуса кандидата», — объяснила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидер правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе поздравил Украину и Молдову с положительным выводом Еврокомиссии по поводу заявок на членство в ЕС, но добавил, что получить статус кандидата Грузии помешало также географическое положение.