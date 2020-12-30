«Отношения Анкары и Лондона не направлены против кого-то»

Во вторник для Турции произошло историческое событие. Анкара и Лондон подписали соглашение о свободной торговле. Подписи под документом в режиме видеоконференции поставили министр торговли Турции Рухсар Пекджан и министр внешней торговли Великобритании Лиз Трасс.

Документ вступит в силу 1 января 2021 года и будет касаться всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. Глава Минторга Турции Рухсар Пекджан назвала торговое соглашение с Великобританией знаковым событием в отношениях двух стран.

По ее словам, турецко-британское соглашение устраняет тарифы в торговых операциях.

«Соглашение о свободной торговле с Великобританией устранило угрозу налогообложения в отношении 75% экспортных товаров из Турции на британском рынке. Мы избежали убытков в объеме 2,4 млрд. долларов»,- сказала Пекджан.

Глава Минторга Турции отметила, что благодаря новому торговому соглашению с Великобританией, все достижения 25-летнего двустороннего взаимодействия в рамках Таможенного союза Турция-ЕС будут сохранены. Новое соглашение позволит упрочить и расширить экономические связи Анкары и Лондона.

По ее словам, отечественные предприниматели могут и далее безо всяких опасений продолжать торговлю с Великобританией, которая остается критически важным рынком для Турции.

Со своей стороны председатель Стамбульской торговой палаты Чекиб Авдагич сказал, что для Турции это начало новой эры во внешней торговле.

«Британия — это шестая экономика мира. Свободную торговлю с Англией мы рассматриваем, как новую веху. Благодаря этому мы сможем усилить нашу торговлю с Британией. Соглашение с Великобританией и возможные последующие события, скорее всего, заставят ЕС рассмотреть вопрос об обновлении соглашения о Таможенном союзе с Турцией», — сказал он.

По состоянию на 2019 год общий объем торговли между двумя странами превысил 16 миллиардов долларов. Великобритания — вторая по величине страна по экспорту турецких товаров. Общий экспорт турецкой продукции в Британию составлял 11,3 млрд. долларов (для сравнения экспорт в Россию составляет $3,46 млрд.). Сейчас же стороны решительно настроены на увеличение товарооборота и взаимные инвестиции.

В целом нужно сказать, что данное соглашение является вторым по значимости экономическим соглашением в истории Турции после соглашения Таможенного Союза с ЕС в 1995 году. Однако нужно учесть и тот факт, что на момент подписания соглашений с ЕС, Британия была членом этой организации, но теперь ситуация изменилась: в данный момент обе страны находятся вне блока. Поэтому сейчас уровень двусторонних отношений будет непременно расти уже без брюссельской бюрократии, которая во многом мешала их развитию из-за лоббистов Греции и Франции. Сейчас же таких преград нет.

Комментируя # подписанное соглашение, турецкий эксперт Энгин Озер сказал, что сближение отношений Турции и Британии началось сразу после попытки переворота 2016 года.

«Тогда Британия стала первой страной, оказавшей поддержку правительству Эрдогана. На тот момент послу Британии в Турции Ричарду Муру, нынешнему главе MI 6, удалось добиться поддержки властей Британии, и британские СМИ начали критиковать гюленистов. На сегодня на территории Великобритании нет ни единой ячейки гюленистов», — сказал он.

Однако США тогда заняли другую позицию, именно с того времени и началось похолодание в отношениях Анкары и Вашингтона и потепление в отношениях Турции и Британии, считает аналитик.

Политолог также добавил, что после Брэкзита, Британия нуждалась в подписании новых соглашений с ЕС и другими торговыми партнерами ЕС.

«С Турцией они подписали соглашение раньше, чем с ЕС, что говорит о том, что двусторонние отношения находятся на стратегическом уровне. На сегодня Британия занимает третье место среди стран, туристы из которых посещают Турцию. Кроме того, она также является самым крупным покупателем турецкого текстиля. При этом торговый баланс в пользу Турции на 5-6 миллиардов. Турция больше экспортирует свою продукцию в эту страну, нежели импортирует из этой страны», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что сейчас Турция и Британия имеют единую позицию по многим геополитическим вопросам, в том числе и по Ливии, Сирии, а также Южному Кавказу.

Говоря о том, направлены ли отношения Анкары и Лондона против России и ЕС, эксперт сказал, что эти отношения не направлены против кого-то.

«Сегодня мы понимаем, что существует всего три глобальных экономических образования – это США, ЕС и Китай. Британия же, которая сейчас вышла из ЕС, пытается сформировать свое крупное экономическое образование, которое будет конкурировать с ними. К примеру, Британия сейчас очень заинтересована в реализации проекта «Один пояс – один путь», который будет идти из Китая. Это геополитический и геоэкономический проект, против которого выступают США, однако Британия заинтересована в нем, так как видит свою выгоду, а для этого ей нужны турецкие порты. Британия сейчас пытается вернуть свои прежние позиции в мире», — резюмировал аналитик.