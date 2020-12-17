Отказ США от строительства ограждения на границе с Мексикой сэкономит $2,6 млрд

Возможный отказ будущей администрации избранного президента США Джозефа Байдена от строительства ограждения на американо-мексиканской границе позволит сэкономить бюджету $2,6 млрд. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post, которая проанализировала затраты на возведение пограничного сооружения.

Как отмечает издание, администрация действующего президента Дональда Трампа получила около $15 млрд на строительство ограждения, что достаточно для завершения возведения участка протяженностью 1,2 тыс. км. По оценкам властей, к концу нынешнего года протяженность ограждения составит порядка 724,2 км.

После инаугурации Байдена 20 января в фонде, созданном для строительства ограждения, будет находиться, по подсчетам газеты, $3,3 млрд. Однако, если новый президент тут же расторгнет контракты со строительными фирмами, то этим компаниям придется выплатить около $700 млн. В связи с этим бюджету удастся сэкономить $2,6 млрд.

Этим летом Байден заявил журналистам, что не собирается достраивать ограждение на границе с Мексикой, протяженность которой достигает 3,14 тыс. км.(ТАСС)