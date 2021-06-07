Бесконечное количество раз потерпевший фиаско на песенном конкурсе «Евровидение» и ставший по этой причине предметом для насмешек со стороны коллег, российский певец и продюсер Филипп Киркоров появился на премии Муз-ТВ под ручку с российским видеоблоггером, хип-хоп и реп-исполнителем Давидом Манукяном. Артисты приехали на мероприятие в кабриолете, украшенном на свадебный лад цветами, в окружении мускулистых красавцев.

Филипп был в белоснежном костюме и сорочке, украшенной алой каймой. А брошенный любовник Ольги Бузовой нарядился, как жених, в черный костюм, белую рубашку и нацепил бабочку. Мужчины держали в руках бордовые розы и не расставались ни на секунду. Российские СМИ наперебой пишут, что Филипп Киркоров и Давид Манукян шокировали публику своим поведением. В окружении полуголых красавцев артисты проследовали на красную дорожку.

Они были в прекрасном расположении духа, мило улыбались всем вокруг, периодически обнимались. На вопрос светских хроникеров: «Что вообще происходит?» Филипп разоткровенничался. «Жизнь, любовь. Все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене», — поведал Киркоров, обнимая Даву. Мужчины задорно хохотали. В общем, вели они себя, как влюбленные голубки. И это их право. Тем более, что о гомосексуальности Киркорова давно уже писали многие российские СМИ.

Сам Филипп Бедросович пока это не признает. Но ведь не признает он до сих пор и то, что является этническим армянином! А это уже поистине уникальный случай. Ведь, папа Филиппа, Бедрос Киркоров, не только везде и всюду говорит, что является болгарским певцом армянского происхождения, но и всячески и постоянно поддерживает Армению. Помнится, он даже бравировал тем, что собрал деньги на покупку оружия для армянской армии, чтобы ей проще было воевать с Азербайджаном.

Правда, потом нашлись те, кто опроверг Бедроса Киркорова. Его обвинили в желании въехать в рай на чужом буе, в стремлении к самопиару. В этом, кстати, Филипп отца обскакал. Но лично меня всегда поражало то, что Филиппа Бедросовича регулярно приглашают в Азербайджан. Зачем?! У нас хватает и своих безголосых носителей звания заслуженного и народного артистов! В чем ценность Филиппа Киркорова для Азербайджана- ответ на этот вопрос не даст никто.

Потому, что нет никакой ценности. Он приезжает сюда ради своих личных, сугубо меркантильных интересов. А в нужный момент, когда есть потребность в заявлениях в поддержку Азербайджана, как это было в ходе 44-дневной войны, его днем с огнем не сыщешь. Хотя мог бы, рассуждая теоретически, сказать что-то более или менее внятное с осуждением войны, развязанной Арменией. Не сказал! Несмотря на свои многочисленные приезды на фестиваль «Жара». Чем подтвердил, что в реальности перед нами армянин, выдающий себя за болгарина.

Который, теперь и в любовники себе армянина взял. Это их с Давой Манукяном, повторюсь, личное дело. Но зачем нужно приглашать в Азербайджан армянина Киркорова, отец которого бравировал причастностью к поставкам оружия армянской армии и любовником которого также является армянин?! На мой взгляд, пусть Филипп Бедросович остается раз и навсегда вне пределов Азербайджана, углубляя и расширяя свои связи с армянами и Арменией. И не дай Бог кому-то придет в голову шальная мысль привести Киркорова в освобожденную Шушу. Такое, вполне, кстати, может быть. Вон, уже слышны заявления о вероятности, пока чисто теоретической и без конкретных дат, проведения «Жары» в Шуше. Что само по себе, на мой взгляд, было бы неуместно. Но еще более неуместно будет появление там Филиппа Киркорова. Со всех, замечу, точек зрения.