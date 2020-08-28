Отдых купили, а небо не открыли: кто вернет азербайджанским туристам деньги за «сгоревшие» турпакеты?

Вопреки всевозможным ожиданиям летний сезон для туристов провалился: пандемия не позволила любителям путешествий насладиться полноценным отдыхом и отправиться по запланированному маршруту.

Корреспондент # попытался выяснить, в какой ситуации оказались те туристы, которые приобрели турпакеты заблаговременно, то есть, еще в декабре 2019 – начале 2020, и которые, по понятным причинам, так и не смогли реализовать свои планы.

Вернут ли людям деньги, кто в ответе, и какую предложат альтернативу – на эти и другие вопросы # любезно согласилась ответить эксперт по туризму, глава агенства Travel Point Гюльнара Караева.

В первую очередь она поспешила успокоить всех, кто столкнулся с данным форс-мажором, подчеркнув, что туроператоры совместно с авиакомпаниями предлагают сразу несколько вариантов решения сложившейся ситуации:

«Мы все ждали открытия границ и возобновления полетов, но получилось так, что нам не удалось вовремя преодолеть порог заболеваемости, минимизировать его, поэтому, к сожалению, в этом плане лето не состоялось. В этой связи уже решаются вопросы тех людей, которые заранее бронировали свои туристические пакеты, оплатив их стоимость полностью, либо частично, или приобрели билеты и оплатили отели в частном порядке», — заявила эксперт.

По ее словам, у обладателей готовых пакетов, которые на азербайджанский рынок представляет крупный туроператор Summer Tour, и которые включают в себя перелет национальной авиакомпанией, отель, трансфер, страховку, уже есть несколько вариантов решения вопроса на выбор

Первый вариант – перенести свою поездку на следующий год. При этом, как отметила Г.Караева, цены на 2021 уже сформированы, и несильно отличаются от нынешних.

«Но при этом некоторые туристы столкнулись с проблемой детского возрастного порога. В силу лимита на этот возраст, установленного авиакомпаниями и отелями, на следующий год они уже не получат льготы. Но и в этом случае мы работаем сообща, стараемся выбивать какие-либо преференсы», — подчеркивает Караева.

Согласно второму варианту, «прогоревший» турист может оставить деньги на депозите у туроператора Summer Tour и воспользоваться ими даже в этом году, в случае, если будет открыто небо. При этом пассажир может изменить и маршрут своего путешествия, отправившись, к примеру, не в запланированный Бодрум, Мармарис или Анталию, но и в Дубай, Стамбул и в любой другой город, который предлагает в своих пакетах Summer Tour. Депозит может быть использован и в 2021 году.

Одним из главных удобств, по словам Гюльнары Караевой, становится тот момент, что турист в своем выборе абсолютно не привязан ни то что к предыдущему отелю, но и к маршруту в целом.

Конечно же, туроператор предлагает своим клиентам и вариант полного возврата денег. Однако этот процесс будет возможен лишь спустя 60 дней после полного восстановления авиаполетов.

Следующая категория туристов, которая приобрела не готовый пакет туроператора, а самостоятельно купила билеты, к примеру, через сайт национального авиаперевозчика Buta до Алании или Измира, и бронировала отели непосредственно у турецких операторов через азербайджанские агентства.

«В этом случае турист должен связаться с авиакомпанией и получить либо ваучер сроком действия до двух лет, который можно будет обменять на любой другой билет, либо потребовать возмещения потраченных на покупку билетов средств и получить их также спустя 60 дней после начала полетов. Что касается отелей, то здесь все зависит от турецких операторов. Некоторые из них уже начали возврат денег, другие обещают это сделать в самое ближайшее время», — сообщила Г.Караева.

Говоря о переживаниях людей, заплативших деньги туроператорам, но в итоге не получивших ожидаемой услуги, представитель туристического агентства подчеркнула, что эти волнения напрасны:

«Эти деньги не украдены, не потрачены, не находятся где — то в сейфах у турагентов. Все деньги туристов на данном этапе находятся в авиакомпаниях и в турецких отелях», — подчеркнула она.

Азербайджанские туристы, бронировавшие поездки по странам СНГ и Европе, и еще не получившие свои деньги, по словам эксперта, также должны немного подождать. При этом она отметила, что некоторые зарубежные операторы и отели также предлагают ваучерную систему.

«В любом случае, турагентства идут на все, чтобы максимально выгодно решить вопрос в пользу туриста», — заявила Караева.

Не останется ли после всего этого у туристов опасений раннего бронирования своих путешествий?

На этот вопрос Гюльнара Караева также ответила с позитивом:

«Система букинга, в том числе и раннего, существует не первый десяток лет. Это удобно и выгодно. На этапах раннего бронирования, турпакет можно приобрети по цене вдвое ниже, чем в разгар сезона. Учитывая, что в этом году 90% населения осталось без отдыха, на следующий год люди ринутся на отдых. Поэтому купить билет и забронировать отель в сезон будет нереально. И все это понимают. Не исключаю, что авиакомпаниям даже придется увеличить количество рейсов…», — считает эксперт.