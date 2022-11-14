Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным. Разговор прошел в Турции.

Как пишет в Twitter журналист «Голоса Америки» Остап Яриш, информацию официально подтвердили в Белом доме. Во время встречи Вашингтон, в частности, предостерег Россию от использования ядерного оружия в Украине.

«Мы очень открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Билл Бернс находится сегодня в Анкаре, чтобы встретиться со своим коллегой из российской разведки», — цитирует CNN представитель Совета национальной безопасности США.

В Совете по нацбезопасности США подчеркнули, что целью встречи Бернса не было обсуждение какого-либо урегулирования войны.

«Он не обсуждает урегулирование войны в Украине. Он передает сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Он также поднимет дела о несправедливо задержанных гражданах США», — добавил представитель, заявив, что США проинформировали Украину о встрече до поездки Бернса: «Мы твердо придерживаемся нашего основного принципа: ничего об Украине без Украины» (УНИАН)