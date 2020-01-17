Освобожденный в Каире сотрудник «Анадолу» вернулся в Стамбул

Гражданин Турции Хильми Балджи, задержанный в ходе рейда египетской полиции в офисе агентства «Анадолу» (АА) в Каире, освобожден и вернулся в Турцию.

Журналист поблагодарил руководство страны, в лице президента Редежпа Тайипа Эрдогана и главы МИД Мевлюта Чавушоглу, а также гендиректора агентства «Анадолу» Шенола Казанджи за вклад в свое освобождение.

Председатель правления и генеральный директор АА Шенол Казанджи ранее сообщил, что один из четырех задержанных в Египте сотрудников агентства был освобожден правоохранительными органами Египта.

Казанджи выразил надежду на освобождение других задержанных.

| 2020-01-17T12:53:32+00:00 17 января 2020, 13:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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