Освобожденное от оккупации село Доми Ходжавендского района

Министерство обороны Азербайджана подготовило видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Доми Ходжавендского района.

| 2020-11-16T14:22:06+04:00 16 ноября 2020, 16:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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