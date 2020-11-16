Освобожденное от оккупации село Доми Ходжавендского района View Larger Image Министерство обороны Азербайджана подготовило видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Доми Ходжавендского района. Редакция| 2020-11-16T14:22:06+04:00 16 ноября 2020, 16:45| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к…Прошло 28 лет со дня оккупации армянами…Обращение президента Ильхама Алиева к народуСтарая песня о главном: кому же принадлежит… В рубрике В Джабраиле задержаны лица, не подчинившиеся на комендантском посту приказу полиции Gallery В Джабраиле задержаны лица, не подчинившиеся на комендантском посту приказу полиции 16 ноября 2020, 17:16 Когда мы распрощаемся с пандемией COVID-19? Gallery Когда мы распрощаемся с пандемией COVID-19? 16 ноября 2020, 17:01 В Азербайджане выявлено 1 395 новых случаев инфицирования COVID-19 Gallery В Азербайджане выявлено 1 395 новых случаев инфицирования COVID-19 16 ноября 2020, 16:35 Президент Ильхам Алиев посетил Физулинский район — ВИДЕО Gallery Президент Ильхам Алиев посетил Физулинский район — ВИДЕО 16 ноября 2020, 16:29 В Азербайджане возобновлен процесс электронного перевода учащихся школ Gallery В Азербайджане возобновлен процесс электронного перевода учащихся школ 16 ноября 2020, 14:20