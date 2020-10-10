Освобождение захваченных территорий сильно ударит по экономике Армении

За годы оккупации Армения нещадно грабила захваченные земли Азербайджана, используя их богатый природный потенциал, преимущественно недра. Незаконная добыча полезных ископаемых на оккупированных, преимущественно приграничных территориях, даже привела к серьезному крену в экономике страны – Армения подсела на иглу ресурсного экспорта.
Потеря оккупированных территорий нанесет сильнейший удар по армянской экономике – сократится экспорт и ВВП этой страны, уверен доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли. В то же время, вернув свои земли, Азербайджан значительно улучшит перспективы народного хозяйства.
Многие годы Армения вела незаконную хозяйственную деятельность в захваченной части страны, используя ее богатые недра. Достаточно отметить, что большая часть минеральных ресурсов Азербайджана находится именно в его оккупированной части. Речь о 163 месторождениях различных полезных ископаемых. Кельбаджарский, Лачинский, Тертерский и Агдамский районы богаты золотом, серебром, медью, молибденом, ртутью. Железо и хромовые месторождения находятся в Джабраильском, Кельбаджарском, Лачинском районах. В оккупированной части страны немало запасов серы. В довесок этому террористический режим вел незаконную разведку и добычу месторождений гравия, песка, глины и прочих ресурсов. Совокупные доходы от этих природных ресурсов покрывали большую часть бюджета оккупантов.
«При анализе экономики Армении прослеживается следующая картина: до 70% ее экспортного потенциала составляют полезные ископаемые. Их большая часть добывается на захваченных землях. Ключевое значение для экономики Армении имеет сегодня добыча золота на оккупированных землях, — говорит Гарибли. – Сложно переоценить роль Нагорного Карабаха в развитии сельского хозяйства. Отсюда следует, что успешное завершение военных действий и возращение азербайджанских территорий сокрушительно ударит по сельскому хозяйству, добывающей промышленности оккупанта, а также показателям его ресурсного экспорта. Потеря этих земель приведет к снижению и без того небольших темпов экономического развития Армении».
В довесок этому, вооруженные силы Армении то и дело подвергают обстрелу населенные территории Азербайджана. Но если наша страна предпримет соответствующие шаги, подвергнутся обстрелу места добычи полезных ископаемых в оккупированной части страны, говорит собеседник, а это – серьезный удар по Армении. К этому стоит добавить, что с начала обретения независимости Армения больше специализировалась на обрабатывающей и легкой промышленности, а также сельском хозяйстве. Однако сегодня из индустриальной страны превратилась добывающую, особенно, за счет ресурсов приграничных территорий.
«Армения подсела на иглу добычи и экспорта полезных ископаемых. Немалую роль здесь играет то, что за время независимости население Армении сократилось на 25% по причине социальной необеспеченности. Для развития экономики в былом русле не хватает человеческих ресурсов. Люди бегут из этой страны. Одновременно наблюдается динамика снижения прироста населения, а война усугубит эту проблему. Ведь гибнут молодые люди, которые могли бы создать семьи», — сказал экономист.
По официальным данным, продолжил он, в Армении проживает 2 млн. 800 тыс. человек, однако в реальности не больше 2 млн. Война наложит свой отпечаток. Уже через пять – шесть лет здесь будет наблюдаться резкое снижение прироста населения.
Захват 20% территории нашей страны обернулся эксплуатацией ресурсов Азербайджана, однако оккупационный режим не смог наладить эффективное хозяйствование. Большая часть территории осталась неиспользованной опять же по причине нехватки человеческих ресурсов и финансовых возможностей. Плохие отношения с соседями тоже сказываются на армянской экономике. По свидетельству Гарибли, страна не может интегрировать в мировую экономику, поскольку оккупационный режим сделал из главных игроков региона – Турции и Азербайджана врагов для Армении:
«Потеря захваченных территорий приведет к бегству инвесторов – в рисковой ситуации международные финансовые институты перестанут вкладывать в сырьевые отрасли. Это естественно. Ведь если государство враждует с соседями, вкладывать туда деньги невозможно, поскольку капиталовложения могут быть просто потеряны. Убежден, что после окончания военных действий, когда наша доблестная армия освободит 1/5 часть страны, перед Азербайджаном откроются широкие перспективы».
Львиную долю нашего ненефтяного экспорта составляют агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, кстати, легко восстанавливаемый вид деятельности. Вернув оккупированные территории, говорит экономист, уже в следующем году Азербайджан возродит к жизни сельхозугодия, пахотные и пастбищные земли, что гарантирует республике 20-процентный рост сельского хозяйства. Страна, наконец, получит доступ к недрам отторгнутых земель, а богатая природа этих краев — благодатная возможность для развития туризма.
«В условиях притока инвестиций, а также денежных вложений населения Карабаха, которое будет возвращаться на родные земли, освобожденные территории станут драйвером экономического роста Азербайджана, — убежден Гарибли. — Среди беженцев, которые находятся в Баку, немало предпринимателей. Вернувшись туда, они будут вкладывать в развитие освобожденной части страны собственные финансовые ресурсы. Все это залог экономического роста оккупированных земель».