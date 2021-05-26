Новость о задержании белорусского оппозиционера Романа Протасевича вызвала очень большой резонанс в мире. Это бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, освещавшего протесты в Беларуси. Его сняли с борта самолета, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске после сообщения о «минировании».

Отреагировали и ЕС, и НАТО, и МИДы ведущих западных государств. Молодому оппозиционеру и журналисту грозит если и не смертная казнь, то 15 лет точно. Похоже, принудительной посадкой иностранного борта Лукашенко перешел границы дозволенного.

В понедельник вечером состоялся саммит ЕС, участники которого приняли решение о запрете на полеты на свою территорию для белорусских авиакомпаний. О мерах сообщается на сайте Евросовета.

Также саммит рекомендовал европейским перевозчикам не летать над воздушным пространством Беларуси. Решение должны согласовать и утвердить министры, входящие в Совет ЕС.

Участники потребовали также освобождения экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги, которых задержали накануне при экстренной посадке в Минске самолета Ryanair Афины—Вильнюс.

Саммит также призвал Международную организацию гражданской авиации расследовать произошедшее. По мнению его участников, также необходимо ускорить введение индивидуальных санкций и ограничений против компаний в связи с инцидентом.

Еще за день до саммита ряд европейских стран приняли собственные меры против властей Беларуси. Волна возмущения поднялась очень серьезная. И это понятно, мало ли что могут сделать с Протасевичем в застенках.

Вопрос, чем всё это может обернуться для Беларуси? Какие еще санкции грозят режиму Лукашенко? Согласится ли он под этим давлением отпустить Протасевича?

На эти вопросы # ответили известные эксперты ряда государств.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Александр Лукашенко давно перешел границы дозволенного, а эта его последняя акция — просто беспредел. К уже длинному списку своих преступлений он добавил ложное сообщение о нахождении взрывного устройства на борту самолета и воздушное пиратство. Уже введен запрет на полеты авиакомпании Белавиа в воздушном пространстве 27 стран ЕС и на использование аэропортов ЕС. Останавливается также международное авиасообщение с Минском. Кроме того, обсуждаются другие санкционные меры.

Однако, сильное осуждение и жесткие санкции вряд ли заставят пирата Лукашенко отпустить Романа Протасевича. Есть разные сценарии дальнейшего развития событий. Один из них – показательный судебный процесс с приговором и последующим помилованием со стороны Лукашенко (в результате международного давления).

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Риторика очень энергичная. Да и санкции довольно впечатляющие. Хотя нет прямого запрета полетов европейских авиалиний над Беларусью, в действительности ни одна компания не станет там летать. Хотя бы уже потому, что ни одна страховая компания не признает страховых случаев на и над этой территорией. Кроме того, приняты и экономические санкции против белорусских предприятий. Тандемом разыгрывается и чисто белорусско-латвийский скандал с высылкой всех сотрудников посольств обеих стран из-за того, что Латвия вывесила на чемпионате мира по хоккею в Риге бело-красно-белый флаг Беларуси, используемый оппозицией вместо бывшего советского флага, введенного Лукашенко.

Тем не менее, меня не оставляет двоякое чувство. Во-первых, ощущение такое, что и риторика, и санкции против Беларуси вводятся, чтобы показать России, что мы можем, если захотим. То есть, те санкции, которые надо было ввести против государства-террориста России, сбившего пассажирский самолет над Донбассом, развязавшего ряд войн во всем мире, захватившего территории суверенных государств, вводятся против другого государства-террориста, у которого и труба пониже, и дым пожиже. Которое не догадалось прикупить бывшего канцлера крупнейшего и самого влиятельного европейского государства, у которого нет атомного оружия, и которое не поставляет в Европу нефть и газ.

Кроме того, санкции еще больше толкают Беларусь в смертельные объятия России и осложняют выезд из Беларуси людей, которых там преследуют. Кто-то написал в сети, что, если уж хотите наказать Лукашенко, то дайте всем квалифицированным специалистам разрешение на работу в Евросоюзе. Это правда. А в их нынешнем виде санкции выражают другие цели: показать России на что способен Евросоюз, продемонстрировать единство, выглядеть серьезными и грозными. Я очень хотел бы ошибаться.

Валерий Карбалевич, белорусский политолог:

— Воздушный триллер с участием компании Ryanair на территории Беларуси стал главным событием, освещаемым мировыми СМИ.

В сообщении полуофициального телеграмм-канала «Пул Первого» есть интересный сюжет: «Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей!» Таким образом, Лукашенко дал команду «разворачивать» самолет.

И вот, в разгар драмы, на сцене появляется истребитель МиГ-29. Возможно, это был главный аргумент, который повлиял на решение экипажа.

Также следует отметить, что долгое время в официальных сообщениях белорусской стороны ничего не говорилось о задержании Романа Протасевича. И только поздно вечером телеканалы сообщили, что якобы правоохранительные органы случайно узнали о нахождении этого гражданина среди пассажиров, в результате чего он и его подруга были задержаны.

Белорусское руководство прекрасно понимало, какой громкий скандал вызовут его действия. Перехват гражданского самолета военным истребителем — это слишком даже для Лукашенко. Тем не менее белорусские власти пошли на это. Почему?

Основное объяснение состоит в том, что это месть человеку, который доставил много неприятностей в прошлом году. Учитывая радость, охватившую сторонников Лукашенко по поводу этого события, демонстрируемую в соцсетях, можно понять и мотивацию его самого. Это также предупреждение всем центрам белорусской оппозиции за рубежом. Дескать, руки у нас длинные. Кроме того, власти надеются получить от арестованного ценную информацию о деятельности зарубежных центров оппозиции и использовать ее в пропагандистских целях.

Как и в ситуации с атакой на Tut.by, сейчас руководство Беларуси не интересуют негативные последствия, которые могут возникнуть в ответ на эти действия. В жертву приносят всё.

А последствия могут быть значительными. До сих пор Запад рассматривал ситуацию в Беларуси как внутреннюю гуманитарную проблему: нарушение прав ее граждан белорусскими властями. Теперь, после этого инцидента, ЕС и США воспринимают нынешнее руководство Беларуси как проблему для международной безопасности. А это совсем другой статус. Со всеми возможными последствиями.

Санкции будут, но пока неясно какие. Протасевича никто не отпустит. В Беларуси за решеткой сидят свыше 400 человек, которых правозащитники считают политзаключенными. Пока политические репрессии увеличиваются, конфликт Беларуси с Западом углубляется, увеличивается международная изоляция Беларуси.

Владислав Иноземцев, российский политический деятель, доктор экономических наук, социолог:

— Против Лукашенко сейчас действительно будут введены санкции. Я думаю, что все они коснутся исключительно авиационных дел. То есть ЕС закроет воздушное пространство для белорусских самолетов, и западные компании перестанут летать в Беларусь. Их примеру, возможно, последуют Украина и Грузия. Беларусь станет страной-изгоем. Это станет серьезным ударом не столько по Лукашенко, сколько по белорусским гражданам. Сотрудников Белавиа тоже жалко, но, скорее всего, так и будет.

Что касается прочих санкций, думаю, будут введены ограничения против очередных белорусских силовиков, но фундаментально это ничего не изменит, поскольку большинство белорусских госслужащих давно невыездные.

То есть, большого подрыва для экономики этой страны не будет, а легитимности у ее власти и так нет. Но ситуация непредсказуемая, потому что абсолютно непредсказуемый человек сейчас во главе республики. Вещи, подобные взаимной с Латвией высылке дипломатов, будут продолжаться. Человек в общем-то действует совершенно неадекватно.

Думаю, что Россия во всей этой ситуации сделает вид, что ничего не произошло. Это будет дополнительной темой для обсуждения между Путиным и Байденом в Женеве, но каких-то радикальных последствий для белорусского режима не будет.

Я думаю, протесты в Беларуси будут подавляться еще жестче. Я был там в последний раз 3 недели назад, и у меня не создалось впечатления, что протестная волна может подняться там снова. Протест раздавлен, народ выбит из колеи, какого-то желания сопротивляться нет. Кроме того, там еще и ввели запрет на освещение уличных акций.

И я думаю, абсолютно невозможно, чтобы Лукашенко отпустил Протасевича и других политзаключенных. Так же как в случае с Путиным и Навальным. Я так понимаю, они являются заложниками для этих режимов. Освобождение их Западу будет стоить очень дорого. В случае с Навальным это возвращение Путина в «большую восьмерку», в случае с Протасевичем и другими белорусскими политзеками – это легитимация Лукашенко и превращение его во вновь рукопожатного политика. Запад не сможет пойти на это. Поэтому я думаю, что Навальный, что Протасевич будут сидеть в тюрьме, пока действуют режимы Путина и Лукашенко.