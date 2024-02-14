Выписавшийся из больницы шеф Пентагона Ллойд Остин провел встречу представителей стран, помогающих Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Это стало его первым публичным выступлением после госпитализации. Министр обороны заявил, что чувствует себя хорошо, а прогнозы лечения весьма благоприятные.

12 февраля министра обороны США Ллойда Остина, у которого ранее диагностировали рак простаты, вновь госпитализировали из-за неотложных проблем с мочевым пузырем. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Во время нахождения главы Пентагона в больнице его обязанности взяла на себя заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.