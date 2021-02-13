Останки 7 человек, пропавших в ходе Первой карабахской войны, переданы Азербайджану

Переданы останки 7 тел предположительно пропавших в ходе Первой карабахской войны граждан Азербайджана, говорится в сообщении Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

«12 февраля текущего года в результате мероприятий, проведенных Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан с участием представителей Военной прокуратуры, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и при посредничестве МККК, останки 7 тел предположительно пропавших в ходе Первой карабахской войны граждан Азербайджана, были переданы армянской стороной вблизи города Шуша», — отмечается в информации.

После завершения неотложных необходимых процедур, проводимых в настоящее время с целью идентификации останков, тела будут переданы членам семьи.