Основной инстинкт Захаровой — ей за это премию выпишут или поставят на место?

Мария Захарова распространила фотографию, на которой сербский лидер Александр Вучич запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, Мария Захарова сопроводила его скриншотом из фильма «Основной инстинкт» и подписью: «Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте».

Данное фото вызвало скандал и дипломатический кризис между Сербией и Россией. Президент Сербии Александр Вучич назвал примитивизмом пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и выразил сожаление, что люди в России не ценят позицию Сербии по отношению к РФ.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Пусть они этим занимаются, я ей отвечать не буду», — заявил сербский лидер в эфире телеканала RTV Pink.

После заявления сербского лидера Захарова извинилась. По ее словам, этот пост был неверно истолкован, а она хотела только подчеркнуть «высокомерие» американской стороны.

Комментируя # данный инцидент, российский политолог Константин Калачев, сказал, что благодаря такому поведению российского МИД у России не останется ни одного союзника.

«Международный скандал, вызванный постом специального представителя МИД России Марии Захаровой по ситуации в Белом доме, где президент Сербии Александр Вучич встречался с представителями Приштины и лидером США Дональдом Трампом, заставляет еще раз задуматься о том, что в публичном позиционировании МИД РФ погоня за хайпом становится самоцелью, ориентация на конкретный результат проигрывает погоне за цитируемостью, троллинг берет вверх над дипломатической сдержанностью и уважением к партнерам. Девиз такой дипломатии: с кем еще не поссорились сегодня, с теми постараемся поссориться завтра. Об этом можно только сожалеть», — отметил эксперт.

Эксперт также сказал, что резкую реакцию сербов можно понять и считать справедливой.

«Если Россия неспособна вернуть Сербии Косово, это не повод издеваться над президентом Вучичем, который пытается вернуть хотя бы часть земель с сербским населением. Стоит напомнить, что Сербия санкций против РФ не вводила, покупает российское оружие, поддерживает российский газовый экспорт, а сербы относятся к русским как к братьям. Возникает вопрос: «Адекватна ли г-жа Захарова занимаемому ею месту?», — задался вопросом аналитик.

Калачев также добавил, что Захарова никогда не претендовала на приверженность к подходу улучшения отношений с партнерами и союзниками, решения проблем с оппонентами, позиционируя себя как символ постмодернистского переосмысления отношения к дипломатии.

«Ее работа — обеспечение видимости присутствия страны в мировой повестке для широких российских народных масс. Не все это понимают, кто-то может и обидеться. Причем всерьез. Вучич уже выступил с комментарием, перейдя на личности. Остается один вопрос — Захаровой за это премию выпишут или поставят на место? Вопрос риторический», — сказал аналитик.

По словам политолога, таким подходом интересы России в мире не продвинуть.

«Аплодисменты поклонников Захаровой в России не могут и не должны быть главной целью внешней политики страны, претендующей на влияние и уважение. Можно было и глубже копнуть, но зачем? Очевидно же, что Захарова (читай — МИД РФ) не рада прогрессу в решении проблемы отношений Сербии и Косово, еще менее рада посредничеству США. Боятся, что Сербия, урегулировавшая отношения с Косово через размежевание и обмен территориями, уйдет из — под влияния. Параллели проводите сами. Мне кажется, что демонстрировать такое глупо. Но… жираф большой, ему видней. Извинения Захаровой будут приняты, но осадок останется», — резюмировал аналитик.