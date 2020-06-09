Оскорбивший женщину полицейский исключен из органов внутренних дел

По приказу министра внутренних дел сотрудник полиции, употребивший в адрес супругов неуместное выражение во время задержания граждан в Ясамале, уволен со службы в органах внутренних дел.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

В ответ на заявления женщины в СМИ, о том, что ей не принесли извинений, Э.Захидов сказал: «Женщина хочет сказать, что тот сотрудник не извинился перед ней. Однако от имени того сотрудника ей принесены извинения».

Расследованы видеокадры, снятые в Ясамальском районе Баку при задержании 7 июня забросавших мусором сотрудников полиции, осуществляющих надзор за усиленным карантинным режимом: «Было установлено, что один из сотрудников полиции при разговоре с женщиной на повышенных тонах употребил в адрес ее мужа неуместное выражение, что было оценено как непростительный факт».

Во время задержания подозреваемых 8 июня в Ясамальском районе сотрудники полиции оскорбили женщину и ее мужа, назвав их «зайцами». В ходе операции были задержаны 11 лиц, забросавших стражей правопорядка мусором.