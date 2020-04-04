Оштрафованы 2 189 нарушивших карантинный режим водителей и пассажиров

Главное управление полиции города Баку распространило информацию о проведенных сотрудниками полиции работах на контрольно-пропускных постах на административной территории Баку, Сумгайыта и Абшеронского района с 08:00 3 апреля по 08:00 4 апреля 2020 года в связи с внедренным карантинным режимом.

Как сообщили Report в управлении, в течение дня было ограничено передвижение 1 199 транспортных средств, за нарушение карантинного режима в отношении 2 189 водителей и пассажиров применено административное взыскание в виде штрафа.

В целом с 19.03.2020 года по сей день 18 775 транспортным средствам не позволили проехать через посты.

| 2020-04-04T11:27:06+00:00 4 апреля 2020, 12:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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