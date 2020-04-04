Оштрафованы 2 189 нарушивших карантинный режим водителей и пассажиров

Главное управление полиции города Баку распространило информацию о проведенных сотрудниками полиции работах на контрольно-пропускных постах на административной территории Баку, Сумгайыта и Абшеронского района с 08:00 3 апреля по 08:00 4 апреля 2020 года в связи с внедренным карантинным режимом.

Как сообщили Report в управлении, в течение дня было ограничено передвижение 1 199 транспортных средств, за нарушение карантинного режима в отношении 2 189 водителей и пассажиров применено административное взыскание в виде штрафа.

В целом с 19.03.2020 года по сей день 18 775 транспортным средствам не позволили проехать через посты.