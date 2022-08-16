В последнее время, в Азербайджане, как и в соседних странах, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как передает АПА, об этом сообщила специалист-эксперт Минздрава Гюнай Исмаилова. По ее словам, одной из причин этого является то, что в течение длительного времени большинство ковидных ограничений сняты. К тому же, приобретенный коллективный иммунитет со временем ослабевает.

«Не следует забывать, что многие инфекции активируются в осенний сезон. Смена времен года вызывает определенные изменения в организме человека. По мере того, как погода становится холоднее, сопротивляемость организма снижается. Соответственно, в этот период ослабления защитных сил организма возрастает риск заболеваемости простудного характера. Одеваться не по сезону и проводить больше времени в закрытых помещениях также является одной из причин роста заболеваемости инфекциями дыхательных путей в осенний сезон. Как известно, каждая новая волна пандемии порождает мутантные варианты, способные быстрее заражать и легче ускользать от иммунного контроля. Учитывая все это, не исключено, что осенью число заражений в нашей стране возрастет», — отметила Г.Исмаилова.