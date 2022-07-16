Инфляция в России во втором квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в еврозоне. Об этом сказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Где-то во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», — предположил он, выступая на форуме «Территория смыслов». Слова помощника президента приводит РИА Новости.

Орешкин объяснил, что ситуация будет зависеть от самообеспечения России энергетикой, продовольствием и материалами.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию по итогам 2022 года на уровне 17,5%. ЦБ прогнозирует рост цен в пределах 14-17%. В прогнозе регулятора на 2023 год говорится об инфляции на уровне 5-7%. Ожидается, что она вернется к цели в 4% в 2024 году.

Несколько дней назад был обнародован доклад Международного валютного фонда, в котором допускается ухудшение экономической ситуации в мире. В материале говорится, что повышение инфляции связано со сбоями в цепочке поставок, высокими спросом и ростом цен на энергоносители и продовольствие.

Также в МВФ заявили, что избежать рецессии в США становится все сложнее. На экономике страны и мира в целом скажутся неверный выбор мер и политических решений, считают авторы доклада (aif. ru)