Инфляция в России во втором квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в еврозоне. Об этом сказал помощник президента РФ Максим Орешкин.
«Где-то во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», — предположил он, выступая на форуме «Территория смыслов». Слова помощника президента приводит РИА Новости.
Орешкин объяснил, что ситуация будет зависеть от самообеспечения России энергетикой, продовольствием и материалами.
Также в МВФ заявили, что избежать рецессии в США становится все сложнее. На экономике страны и мира в целом скажутся неверный выбор мер и политических решений, считают авторы доклада (aif. ru)