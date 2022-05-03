Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в гостях обыграл испанский «Вильярреал» со счетом 3:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в финал турнира. Матч прошел во вторник в Вильярреале на «Эстадио-де-ла-Серамика», передает ТАСС.

В составе «Ливерпуля» отличились Фабиньо (62-я минута), для которого этот гол стал первым в Лиге чемпионов за пять лет, Луис Диас (67), Садио Мане (74). В составе хозяев голы забили Булайе Диа (3-я минута) и Франсис Коклен (41). На 86-й минуте встречи полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В первом матче «Ливерпуль» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

Английская команда впервые с 2019 года вышла в финал Лиги чемпионов, тогда она стала победителем турнира. Всего «Ливерпуль» побеждал в турнире шесть раз.