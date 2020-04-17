Определены размеры штрафа за нарушение норм государственного языка

В Азербайджане определяются штрафы за нарушение требований норм государственного языка.

Как сообщает в пятницу Trend, в этой связи были предложены поправки к закону «О средствах массовой информации», которые после обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, предлагаемой к Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение норм государственного языка в средствах массовой информации, интернет информационных ресурсах и рекламных носителях физические лица будут оштрафованы в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица – от 300 до 400 манатов, юридические лица – от 500 до 1000 манатов.

Поправки были вынесены на голосование пленарного заседания Милли Меджлиса, и приняты в первом чтении большинством голосов.

| 2020-04-17T18:26:56+00:00 17 апреля 2020, 20:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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