По итогам встречи в Брюсселе азербайджанская сторона определила состав национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, делегации по подготовке мирного договора между двумя странами.

Об этом 23 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Ильхам Алиев подчеркнул готовность вести переговоры с противоположной стороной в формате Баку-Ереван.

Президент Азербайджана подчеркнул важность взять за основу пять принципов, представленных нашей страной для переговоров по мирному соглашению.