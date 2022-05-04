В Службу национальной безопасности Армении поступили оперативные данные о том, что организаторы проводимого в Ереване митинга намерены в ходе проводимой сегодня очередной сессии парламента захватить здание.

Как передает Спутник Армения, об этом говорится в заявлении СНБ.

«СНБ строго предупреждает организаторов собрания и их участников воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае всю ответственность за произошедшее будут нести их организаторы», — говорится в заявлении.

Отметим, с раннего утра 4 мая оппозиция проводит разные акции протеста. Во второй половине дня – в 15։30 — запланирован масштабный митинг на площади Франции.