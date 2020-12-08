Оппозиция Армении заявила о начале протестов после истечения срока ультиматума Пашиняну

Семнадцать оппозиционных партий Армении во вторник после полудня начнут акции протеста, после того как в 12:00 истек срок, в течение которого они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Дорогие сограждане, как видите, сейчас уже 12:08, а Пашинян не подал в отставку. Начиная с этой секунды до 17:00 вы свободно можете устраивать акции мирного гражданского неповиновения», — сказал Сагателян, обращаясь к сторонникам.