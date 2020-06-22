Оперативный штаб внес ясность в вопрос о праве журналистов на передвижение во время карантина

Для получения права на передвижение во время действия ужесточенного карантинного режима, журналистам необходимо зарегистрироваться на портале icazə.e-gov.az.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабмине, информация о представителях зарубежных СМИ, аккредитованных в Азербайджане, занесена на портал icazə.e-gov.az Министерством иностранных дел.

Местных журналистов на портале должно зарегистрировать руководство СМИ, в которых они работают.

Данные о лицах, работающих на основе гражданско-правового договора, должны быть занесены на портал icazə.e-gov.az их работодателями, а лиц, осуществляющих индивидуальную деятельность на основе ИНН без заключения договора с каким-либо юридическим лицом – ими самими с использованием усиленной электронной подписи.