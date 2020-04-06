Оперативный штаб предупредил выдающих фальшивые документы

Применяемый в Азербайджане особый карантинный режим направлен на охрану здоровья населения и обеспечение безопасности страны.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Выполнение гражданами страны правил, включая ограничения на передвижение, одобряется.

Однако отмечены попытки нарушения правил особого карантинного режима.

Включая имена отдельных граждан в портал icaze.gov.az и выдавая фальшивые удостоверения не имеющим отношения к СМИ людям, некоторые юридические и физические лица способствуют их беспрепятственному передвижению и грубо нарушают требования особого карантинного режима.

Оперативный штаб предупреждает, что в отношении подобных «дельцов» будут приняты необходимые меры.

| 2020-04-06T20:47:46+00:00 6 апреля 2020, 21:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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