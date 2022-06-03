В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 791 факт заражения коронавирусной инфекцией. 783 029 человек вылечились, 9 713 скончались, число активных больных — 49.

За прошедшие сутки проведено 2 112 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 903117 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1917 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 326, вторую дозу получили 199 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 1255, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 137 человек.