Оперативный штаб: Массового потока граждан на границе уже нет

Оперативный штаб при Кабинете министров распространил информацию о лицах, помещенных на карантин с подозрением на коронавирус.

Как сообщили Report в штабе, точной информации об их количестве нет.

«Мы хотели бы отметить, что массового потока наших граждан на границе уже нет. Большинство вернулось в страну. Однако вернувшиеся все еще находятся на карантине. Положительных результатов по взятым у них образцам нет. Если у кого-то будет отмечен положительный результат, мы проинформируем общественность. Состояние российского гражданина с подтвержденным коронавирусом в настоящее время стабильное, без осложнений, проводится поддерживающая терапия».