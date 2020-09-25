Опасное строительство: данная сфера в лидерах по производственному травматизму

Строительный сектор, занимающий второе место после нефтяного по объему инвестиций, обеспечивает немало граждан рабочими местами. Но судя по тому, как часто на отечественных стройках происходят несчастные случаи, эта сфера остается одной из самых травмоопасных в стране. Работа там может стоить трудоспособности и даже жизни. Подобная ситуация продолжается уже много лет, но для ее изменения к лучшему особо ничего не предпринимается.

Чаще всего из-за несоблюдения техники безопасности на рабочем месте происходят падения рабочих с высоты. Но бывают и несчастные случаи иного рода. Так, на днях в Ясамальском районе рабочий скончался от травм, полученных в результате падения на него железной трубы при проведении строительных работ.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов в разговоре с # заявил, что Государственной службе трудовой инспекции необходимо, наконец, предпринять конкретные действия для того чтобы минимизировать число несчастных случаев на стройках.

В среднем в год на стройках страны погибает 70-90 человек, и это большая цифра, отмечает эксперт. В результате, жены остаются без кормильцев — мужей, матери без сыновей.

«На строительный сектор приходится порядка 40% несчастных случаев на производстве. Рабочих на стройки набирают, где попало. Это часто люди без всяких строительных навыков. Но сейчас такое время, когда многие соглашаются на любую работу, лишь бы платили, даже если они в ней не разбираются. Перед началом работы, необходимо, чтобы их должным образом проинструктировали, все объяснили и показали, выдали страховочные пояса и каски. Но это редко когда делается. Правил безопасности не придерживаются. Потому часто можно увидеть, как рабочие на высоте ходят без страховки, а ведь любое неосторожное движение и они полетят вниз… а дальше, если повезет, то отделаются травмами средней тяжести. Но есть куда большая вероятность инвалидности и летального исхода»,–говорит он.

По словам Исмаилова, многие работодатели экономят на необходимом снаряжении, на том, чтобы нанять инженера по охране труда и технике безопасности, на нормальном ограждении места строительства. В обязательном порядке работники стройки должны проходить медицинское освидетельствование, и не для галочки, а реальное. Если у человека повышенное или пониженное давление, проблемы с сердцем, такая работа на высоте не для него. Но в большинстве случаев состояние здоровья рабочих никто не проверяет. Есть солидные строительные объекты, в которых все по правилам, но их подавляющее меньшинство.

«Технические инспектора Госслужбы трудовой инспекции должны проверять строительные объекты, но далеко не на все из них они могут беспрепятственно попасть. Немало таких объектов принадлежат чиновникам, хотя владельцем может официально быть совсем другой человек. Чтобы был наведен порядок, проверять должны все объекты без исключения, и со всех должен быть одинаковый спрос»,– говорит эксперт.

Каждый несчастный случай расследуется, и если доказана вина работодателя, то он выплачивает компенсацию. Но, как отмечает Исмаилов, как правило, работодатель все валит на работника, мол, ему все дали, все объяснили, а он сам халатно отнесся к своим обязанностям. Доказать обратное весьма сложно. Несчастный случай на стройке лишит руководство покоя максимум на сутки, а далее все продолжается по обычному сценарию.

«Там, где есть профсоюз, представители профсоюза делают все возможное, чтобы отстоять интересы пострадавшего или членов его семьи. Но,– подчеркивает он,– в строительном секторе, как и во многих других, работодатели препятствуют их созданию. Буквально на днях профсоюзный лидер Сураханского района рассказал мне о том, что пошел на строительный объект и хотел создать там профсоюз, но работодатель запретил собирать людей с этой целью».

Надо, как отмечает эксперт, держать под контролем ситуацию не только со строительством высоток, но и частных домов. Там тоже происходит немало несчастных случаев, но обычно все решается между пострадавшим и нанимателем, и нигде не обнародуется.

Исмаилов подчеркнул, что в строительном секторе по-прежнему большой процент нелегально занятых, несмотря на то, что в последнее время государство взялось за теневой сектор экономики.

Многие рабочие трудятся нелегально, без заключения трудового договора. Винить их в том, что они соглашаются на нелегальную занятость, нельзя, им главное найти хоть какую-то работу. Но случись с ними что на рабочем месте, на компенсацию они рассчитывать не могут.

«Работодатели, – как говорит эксперт,– должны заключать хотя бы краткосрочные договора на день – два в зависимости от объема работы. За не оформление трудовых отношений предусмотрен штраф в размере 1250 манатов, и если таких работников несколько, сумма будет чувствительной для работодателя. Если взяться за дело всерьез, навести порядок в данной сфере не составит труда, но это не делается. Законы в стране хорошие, а вот их исполнение хромает».