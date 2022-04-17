Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало новые данные о беженцах из Украины.

Как передает агентство «Анадолу», в докладе ООН говорится, что с 24 февраля по 14 апреля 2022 года в Украине убито по меньшей мере 1 982 мирных жителя.

За 50 дней войны России против Украины страну покинули 4 796 245 человек. 2 720 622 украинских беженца нашли приют в Польше. Румыния приняла 726 857 беженцев. В Россию перебрались 484 725, в Венгрию — 447 053, 419 499 в Молдову, 329 597 в Словакию и 22 827 в Беларусь.