Удар по колонии в Еленовке Донецкой области, из-за которого погибли как минимум 50 украинских военнопленных, был нанесен не из РСЗО HIMARS. К такому выводу пришло Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются невыясненными, имеющаяся информация и наш анализ позволяют Управлению сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS», — сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Минобороны РФ утверждало, что причиной гибели десятков военнопленных, среди которых были бойцы «Азова», стал удар ракетой HIMARS американского производства. В Киеве обвиняли российских военных. По данным Генштаба Украины, таким образом те пытались скрыть следы пыток и казней пленных. Источники в разведке сообщали, что украинских военных перевели в уничтоженный барак колонии за несколько дней до удара.

Комиссар ООН раскритиковал Россию за препятствование независимому расследованию произошедшего в Еленовке. Тюрк подчеркнул, что Москва не смогла гарантировать безопасность представителей ООН, которые собирались посетить место удара, и не ответила на запросы Управления о доступе на оккупированную территорию Украины. Тем не менее, представителям Управления удалось поговорить с людьми, пережившими обстрел в Еленовке, и провести детальный анализ всей имеющейся информации в соответствии со своей методологией.

Тюрк призвал установить, кто несет ответственность за смерть как минимум 50 украинских военнопленных. Он подчеркнул, что раненные, а также члены семей погибших в Еленовке имеют право на правду и возмещение ущерба. «Для всех, кто пострадал от этой трагедии, мы должны сделать все возможное, чтобы справедливость восторжествовала», — подчеркнул комиссар.

Тюрк также напомнил России, что военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права и их смерть или серьезное ранение «должны сопровождаться официальным и тщательным расследованием страной, которая осуществляла задержание».

В августе ООН создала комиссию для расследования гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Структуру распустили через пять месяцев, поскольку Россия так и не дала гарантии безопасности для ее представителей.

Комиссар пообещал, что Управление продолжит прилагать усилия по расследованию случившегося. /moscowtimes.ru/