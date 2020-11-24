ООН сожалеет о решении США выйти из Договора по открытому небу

Решение США о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление, так как ведет к ослаблению международной архитектуры безопасности. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Решение, принятое США, о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление. Мы отмечаем, что остальные участники соглашения подтвердили приверженность его выполнению», — сказал он.

«Такие соглашения, выстраивающие меры доверия и регулирующие контроль за вооружениями, сейчас важны как никогда», — добавил Дюжаррик. «Мы видим ослабление международной архитектуры безопасности, это вызывает беспокойство», — заключил представитель генсека. (ТАСС)