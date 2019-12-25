ООН призывает руководство КНДР возобновить переговоры с США

ООН призывает КНДР возобновить переговоры на рабочем уровне с США, дипломатический диалог — это единственный путь к полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

КНДР дала США время до конца года на выработку «нового решения» по денуклеаризации и предоставление гарантий безопасности, угрожая прекратить переговоры, если ультиматум не будет выполнен. Пхеньян предупредил о возможном «рождественском подарке» в декабре, указав, что у США все меньше времени для переговоров о денуклеаризации.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у генсека ООН послание для КНДР накануне Рождества, Дюжарик заявил: «Наше послание к руководству КНДР: работать во благо мира и стабильности на Корейском полуострове и возобновить переговоры на рабочем уровне с США».