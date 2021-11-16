ООН призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, решать противоречия мирным путем.

Как передает РИА Новости, об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы сейчас получаем определенную информацию. Следим с беспокойством за сообщениями о последней вспышке насилия. И нам нужно будет проверить эти сообщения», — сказал Хак на брифинге.

«На данный момент мы призываем стороны проявлять сдержанность и действовать в соответствии с трехсторонним заявлениями от 9 ноября и 11 января, решать все соответствующие обеспокоенности мирным путем. Мы хотим избежать возвращения к какой-либо эскалации, которую мы наблюдали ранее», — добавил он.