Организация Объединенных Наций поддерживает консультации России и США по проблеме дипломатической собственности. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

«Мы поддерживаем контакты между Россией и США по этому вопросу», — сказал собеседник агентства.

ООН также призывает США как страну пребывания штаб-квартиры всемирной организации позволить заниматься своей работой аккредитованным российским дипломатам.

«Мы призываем страну пребывания позволить аккредитованным дипломатам заниматься своей работой», — добавил он. (ТАСС)