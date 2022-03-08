Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что главная причина потерь среди гражданского населения – применение оружия взрывного действия с большим радиусом поражения.
В понедельник Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало данные о жертвах войны, развязанной Россией, среди мирного населения Украины.
В ООН подчеркивают, что основной причиной гибели и ранений среди мирного населения Украины стали «удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары».
Так, по данным Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), «В период с 4 утра 24 февраля 2022 года, когда началось военное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 6 марта 2022 года (по местному времени) УВКПЧ зарегистрировало в Украине 1207 пострадавших среди гражданского населения, в том числе: 406 убитых и 801 раненый. Среди детей: 27 убитых детей и 42 раненых».
В документе перечислены цифры жертв по различным областям Украины.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) специально отмечает, что «реальные цифры жертв среди мирного населения в Украине значительно выше, особенно на территории, контролируемой украинским правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения». (Голос Америки)