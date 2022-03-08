В понедельник Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало данные о жертвах войны, развязанной Россией, среди мирного населения Украины.

В ООН подчеркивают, что основной причиной гибели и ранений среди мирного населения Украины стали «удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары».

Так, по данным Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), «В период с 4 утра 24 февраля 2022 года, когда началось военное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 6 марта 2022 года (по местному времени) УВКПЧ зарегистрировало в Украине 1207 пострадавших среди гражданского населения, в том числе: 406 убитых и 801 раненый. Среди детей: 27 убитых детей и 42 раненых».

В документе перечислены цифры жертв по различным областям Украины.