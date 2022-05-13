С начала боевых действий границу Украины с соседними странами пересек 6 029 705 беженцев. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) со ссылкой на данные различных источников по ситуации вокруг миграционного кризиса в Украине, передает Анадолу.

По данным УВКБ, более половины граждан Украины, покинувших страну с 24 февраля, находятся в Польше.

Так, границы Польши пересекло 3 272 943 беженца, Румынии – 895 828, России – 785 348, Венгрии – 583 066, Молдовы – 459 546, Словакии – 409 527 и Беларуси – 27 308.

В дополнение к этим цифрам УВКБ ООН сообщило, что в период с 18 по 23 февраля в Россию из Донецкой и Луганской областей Украины проследовало 105 тыс. человек.

Кроме того, по данным УВКБ ООН, с 28 февраля в Украину вернулись 1 626 500 граждан.