ООН: более 32 млн человек могут оказаться в крайней нищете из-за COVID-19

Более 32 млн человек в наименее развитых странах могут оказаться в крайне нищете из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию, передает ТАСС.

Как отмечается в докладе, распространение инфекции привело к серьезному ухудшению перспектив экономического развития государств. При этом наиболее сильный удар пришелся на экономики наименее развитых стран.

В организации считают, что число людей, живущих менее чем на 1,9$ в день, увеличится на 3% — до 35,2%.

«Это означает, что свыше 32 млн человек будут жить в крайней нищете в наименее развитых государствах», — говорится в докладе.

Там также уточняется, что сильнейший экономический ущерб будет нанесен африканским странам и малым островным государствам.

По последним данным, в мире зарегистрировано 64,7 млн случаев COVID-19, 41,6 млн человек выздоровели, 1,5 млн умерли.