Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что государства-члены ООН должны готовиться к работе по созданию обновленной версии Организации.

Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном грядущему Саммиту будущего, Гутерриш пообещал подготовить аналитическую записку, посвященную видению «ООН 2.0».

Там будут изложены предложения в области цифровых технологий, инноваций, прогнозирования и поведенческих наук, нацеленные на более эффективную поддержку государств-членов ООН в ближайшие годы.

По его словам, сейчас коллективные механизмы решения глобальных проблем не соответствуют масштабам вызовов.

«Нынешние формы многостороннего управления, разработанные в минувшую эпоху, явно не соответствуют сегодняшнему сложному, взаимосвязанному, быстро меняющемуся и опасному миру», – сказал он.