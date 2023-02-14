Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что государства-члены ООН должны готовиться к работе по созданию обновленной версии Организации.
Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном грядущему Саммиту будущего, Гутерриш пообещал подготовить аналитическую записку, посвященную видению «ООН 2.0».
Там будут изложены предложения в области цифровых технологий, инноваций, прогнозирования и поведенческих наук, нацеленные на более эффективную поддержку государств-членов ООН в ближайшие годы.
По его словам, сейчас коллективные механизмы решения глобальных проблем не соответствуют масштабам вызовов.
«Нынешние формы многостороннего управления, разработанные в минувшую эпоху, явно не соответствуют сегодняшнему сложному, взаимосвязанному, быстро меняющемуся и опасному миру», – сказал он.