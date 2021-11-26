Компания Apple возобновила в пятницу продажи своей продукции через официальный онлайн-магазин в Турции, убедился корреспондент ТАСС.

В среду компания была вынуждена приостановить продажу в Турции из-за резкого падения турецкой лиры. В начале недели стоимость гаджетов стала дешевле в сравнении с ценами в США.

С пятницы компания повысила цены на свои товары в Турции в среднем на 25%, чтобы компенсировать снижение стоимости из-за падения лиры. В отпускную цену продукции Apple в Турции входят несколько налогов и сборов, которые значительно увеличивают стоимость товара. В случае с iPhone это сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства, сбор в пользу телерадиокомпании TRT и Минкультуры.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за доллар давали около 7,3 лиры. Торги вторника начинались с курса 11,38 лиры за доллар, а утром в среду валюта Турции подешевела до 13,15 за доллар. При этом на пике волатильности во вторник курс опускался до уровня 13,5 лиры за доллар. В четверг нацвалюта стабилизировалась на отметке 12 лир за доллар.