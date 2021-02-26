Оник уходить не собирается

Начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян не собирается писать заявление об уходе. Об этом сказал Sputnik Армения источник в вооруженных силах республики.

Со вчерашнего дня к Гаспаряну приходят разные должностные лица с целью уговорить уйти. С ним уже встречались директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, а также один из советников премьера Никола Пашиняна. Приходил к нему также субъект называющий себя президентом мифического «НКР» по имени Араик Арутюнян.

Сообщается также, что президент Армении Армен Саркисян планирует встретиться с Оником Гаспаряном. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении. «Гаспарян принимает решение, опираясь исключительно на мнение глав управлений и командиров крупных соединений. Он остается верен своей позиции – правительство должно уйти», — сказал источник.

Военные в настоящее время готовы к любому развитию событий, вплоть до возможной попытки арестовать их. О возможном аресте военных Sputnik Армения подтвердил и источник в Генпрокуратуре: «штурм» силами спецназа с целью ареста генералов всерьез рассматривался изначально.