Великобритания созывает саммит министров здравоохранения стран — членов «большой семерки», чтобы обсудить ситуацию вокруг обнаруженного недавно в южноафриканском регионе нового варианта коронавируса «омикрон». Как сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства, которое до конца 2021 года председательствует в G7, встреча министров пройдет в понедельник, 29 ноября.

Оперативно реагируя на новость о первых случаях заражения вариантом коронавируса «омикрон» в Европе, Лондон уже объявил о дополнительных ограничительных мерах, направленных на защиту населения от этой инфекции.

Так, с 30 ноября ношение масок будет обязательным в общественном транспорте, магазинах, отделениях банков, парикмахерских и в других общественных учреждениях. Кроме того, все путешественники въезжающие в Великобританию, с этого дня должны будут делать ПЦР-тест в течение первых двух дней после прибытия в страну и оставаться на изоляции до получения отрицательного результата. (DW)