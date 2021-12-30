Второй год подряд пандемия коронавируса вмешивается в празднование Нового года. В связи с распространением штамма «омикрон» по всему миру отменяются новогодние вечеринки, торжества и мероприятия, сообщает Голос Америки.

От Индии до Америки словом дня стало «отменено».

Традиционная новогодняя церемония падения хрустального шара на нью-йоркской Таймс-сквер пока остается в силе, но ее масштабы были существенно сокращены. Чтобы обеспечить социальную дистанцию, на площадь будут допущены лишь 15 тысяч человек вместо обычных 58 тысяч.

В Атланте аналогичное мероприятие, новогодняя церемония падения персика, полностью отменена.

Схожая ситуация складывается в Европе.

Запланированное новогоднее мероприятие на лондонской Трафальгарской площади было отменено из-за ковида, написал в Твиттере мэр города Садик Хан.

«Безопасность лондонцев должна быть на первом месте», – сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что его правительство запретит новогодние мероприятия.

Это означает, что в Берлине и других крупных городах, таких как Мюнхен и Франкфурт, не будет массовых мероприятий с фейерверками.

По словам Шольца, с 28 декабря разрешается собираться группами не более 10 человек, независимо от того, являются ли они привитыми или переболевшими.

В Греции в этом году не будет фейерверков над Акрополисом, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис.

Не будет праздничных мероприятий в Риме и некоторых других итальянских городах.

Новогодние торжества отменены в столице Индии Дели, где до дальнейшего уведомления запрещены все общественные, культурные, политические и праздничные мероприятия.

Только Лас-Вегас, американская столица азартных игр, не поддавшись общей тенденции, планирует запускать фейерверки с крыш восьми отелей-казино в течение восьми минут, сообщилa газета Las Vegas Review Journal. Фейерверк-шоу также пройдет в центре Лас-Вегаса.