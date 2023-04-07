Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к международному сообществу в связи с захоронением, обнаруженным в Эрги-дюзю на территории Агдамского района.

Как сообщили АПА в Аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

«Обнаружение костей, напоминающих человеческие скелеты во время раскопок, проведенных в Эрги-дюзю на территории Агдамского района, выявляет очередные следы военных преступлений, совершенных Арменией в период оккупации.

Так, в результате исследований, проведенных в массовых захоронениях, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях, было получено множество фактов, доказывающих то, что эти останки принадлежат азербайджанцам, которые были захвачены в плен и заложники ВС Армении во время Первой Карабахской войны и убиты с особой жестокостью после различных пыток.

Несмотря на неоднократные обращения, Армения не вносит ясность относительно судьбы около 4000 пропавших без вести азербайджанцев, не представляет азербайджанской стороне точные карты территорий, на которых расположены немаркированные мины и массовые захоронения, тем самым грубо нарушая общепринятые нормы и принципы международного права.

Являясь уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики, еще раз призываю мировое сообщество и международные организации проявить решительную позицию в связи с внесением ясности Арменией относительно судьбы около 4000 пропавших без вести азербайджанцев, передачи нашей стране точных карт немаркированных мин и массовых захоронений».