Омбудсмен в Гяндже расследовала факты нарушения прав человека

Начиная с 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, вновь грубо нарушив нормы международного права, подвергают интенсивному артиллерийскому обстрелу населенные пункты, объекты социальной, культурной и стратегической значимости, расположенные вдали от зоны боевых действий.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, вооруженные силы Армении, продолжая военные преступления, начиная с 4 октября 2020 года продолжают артиллерийский и ракетный обстрел второго по величине города Азербайджана — Гянджи, расположенной в более чем 100 км от зоны боевых действий. Омбудсмен Сабина Алиева посетила Гянджу, подвергшуюся тяжелому артиллерийскому обстрелу с целью расследования фактов нарушения прав человека и донесения этой информации до международных организаций.

В рамках мониторингового визита омбудсмен посетила жилые дома, историко-культурные памятники, крупные торговые центры и другие общественные объекты, разрушенные в результате тяжелого артиллерийского обстрела. Омбудсмен навестила раненых.

По результатам расследования будет составлен отчет, который направят в международные организации.