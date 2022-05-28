«В преддверии Дня Независимости — 28 мая, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании. Это уже 68-е распоряжение о помиловании».

Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (омбудсмен) Сабина Алиева.

Она сообщила, что распоряжение охватило 213 человек, 1 человек освобожден от пожизненного заключения:

«Я, как уполномоченный по правам человека, обратилась к президенту Ильхаму Алиеву по поводу 31 человека. По нашим обращениям были приняты положительные решения и эти лица также подпали под это распоряжение. Я признательна за это Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой».