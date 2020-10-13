Олег Жданов: «Опыт побед Азербайджана будет взят на вооружение Украиной»

Интервью # с украинским военным экспертом Олегом Ждановым:

— Весь мир следит за новой горячей стадией армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Всего за две недели боев азербайджанской армией из-под армянской оккупации освобождены 33 села, город Джебраил, поселок Гадрут, а также стратегически важная гора Муровдаг. Плюс, заняты стратегические высоты в Джебраильском районе. Как Вы оцениваете эти, промежуточные, итоги войны?

— Наилучшей оценкой итогов первых недель войны между Азербайджаном и Арменией в Карабахе является освобождение азербайджанской армией весьма значительных территорий, ранее находившихся под армянской оккупацией. Это дает возможность десяткам тысяч азербайджанцев вернуться в родные очаги спустя долгие годы. Плюс, успешные действия азербайджанской армии поднимают дух патриотизма в вашей стране, хотя он и без того был очень высок, а также создают обоснованные надежды на полное освобождение всех оккупированных со стороны РА территорий вашего государства. У Азербайджана появился реальный шанс восстановить свою территориальную целостность.

— В чем главное преимущество азербайджанской армии над армянской?

— В первую очередь, в вооружении. Видно, что Азербайджан не попусту тратил время, а год за годом успешно работал над созданием очень боеспособной, прекрасно вооруженной и очень мотивированной армии. Это прекрасный пример того, как нужно правильно, рационально тратить доходы государства. Азербайджанская армия ныне оснащена просто великолепно и ныне, в боях с Арменией, мы видим противостояние, по сути, старой советской армии и новой, современной. Имеющееся у вашей армии вооружение опережает то, чем оснащена армянская армия, на одно-два поколения. Сегодня именно Азербайджан пишет новую тактику ведения боевых действий, когда на первый план выходит широкое использование как разведывательно-ударных, так и ударных беспилотников, а также высокоточного оружия, реактивных систем залпового огня. Плюс, Азербайджан обладает самой современной системой ПВО, что также обеспечивает большое преимущество в войнах современного типа.

— Это не первое поражение армянской стороны. В ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года азербайджанская армия освободила свыше 25 квадратных километров ранее оккупированных территорий, заняв ряд важнейших стратегических высот. Почему в Ереване не сделали выводов из того поражения?

— Потому, что Армения не обладает возможностью осуществлять самостоятельные шаги в каком-либо направлении, начиная от выбора внешнеполитической линии и заканчивая вопросом строительства армии. Она является, говоря словами Бориса Грызлова, всего лишь форпостом России на Кавказе. И Россия, после поражения армянской армии в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года, могла просто заверить официальный Ереван в том, что защитит РА в случае новой, большой войны с Азербайджаном.

Что из этого вышло? Шокированные армяне услышали заявление президента России Владимира Путина о том, что ныне нет никаких оснований для ее вмешательства в карабахский конфликт, ибо бои ведутся на общепризнанной территории Азербайджана. Поэтому, оказавшись перед лицом полного разгрома, армянская сторона начинает искать виноватых везде, начиная от России и заканчивая Израилем и Турцией. Правда же состоит в том, что они сами согласились играть роль форпоста России на Кавказе, со всеми вытекающими из этого статуса последствиями.

— Как Вы оцениваете действия армянской стороны, которая нанесла удары по Гяндже, Мингячевиру и другим азербайджанским городам, находящимся вдалеке от передовой?

— Эти действия армянской стороны сравнимы с тем, что делала фашистская Германия. Немецкая сторона бомбила мирные советские города, находившиеся вдалеке от линии фронта, чтобы вызвать панику у населения. Это военное преступление в чистейшем виде. Азербайджанской стороне нужно его задокументировать и подавать иски против Армении в международные суды, а также требуя от ООН политической оценки преступных действий армянской стороны.

— Согласны ли Вы с тем, что Россия с радостью бы пресекла контрнаступление азербайджанской армии уже в первые дни, если бы не активная политическая поддержка, которую оказала нам Турция?

— Тут не может быть двух мнений, безусловно согласен. Нужно понимать, что между Россией и Турцией сейчас имеет место противостояние в борьбе за Ближний Восток. Победа Азербайджана над Арменией увеличит вероятность окончательной победы турецкой стороны над российской в ближневосточном противостоянии. При этом, российская сторона прекрасно отдает себе отчет в том, кто ей противостоит. Это могучая в военном отношении держава, имеющая одну из сильнейших армий в мире. Поэтому РФ опасается открыто выступать на стороне Армении в карабахском конфликте.

— Какие уроки из нынешней армяно-азербайджанской войны должна для себя извлечь Украина?

— Каждый военный конфликт имеет свои особенности, но нынешняя армяно-азербайджанская война во многом похожа на войну, что вела украинская армия на Донбассе. В обоих случаях, к примеру, противник на протяжении нескольких лет, в вашем случае гораздо дольше, создавал укрепленные оборонительные сооружения. Соответственно, опыт побед Азербайджана будет взят на вооружение Украиной. Есть и практические шаги в этом направлении. В частности, речь идет о новых закупках или совместном производстве турецких беспилотников «Байрактар», что так прекрасно проявили себя в Карабахе.