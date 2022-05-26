Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал провалом российскую агрессивную войну в Украине. «Уже сейчас президент РФ Владимир Путин провалил все свои стратегические цели. Захват Россией всей Украины сегодня еще менее реален, чем в начале войны», — заявил он, выступая с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 26 мая.

По словам Шольца, Путин недооценил «сплоченности и мощи» НАТО, Евросоюза и стран «большой семерки». «Цель абсолютно очевидна — Путину нельзя позволить выиграть его войну. И я убежден: он ее не выиграет», — подчеркнул федеральный канцлер. Он призвал противостоять притязаниям российского президента на господство. «Важно ясно продемонстрировать Путину, что мира на условиях диктата не будет. Украина не примет его, и мы тоже», — указал Шольц.

В своей речи канцлер отметил, что ФРГ ныне впервые поставляет вооружения в зону военных действий. «Путин будет вести серьезные переговоры о мире лишь в том случае, если поймет, что ему не сломить оборону Украины», — сказал он. (DW)