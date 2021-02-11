Oкружение Трампа уверено, что сенаторы оправдают его на процессе об импичменте

Приближенные бывшего американского президента Дональда Трампа не сомневаются в том, что он будет оправдан сенаторами в рамках процедуры импичмента, несмотря на слабое выступление защиты. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источников, лица, входящие в окружение экс-президента, «сохраняют уверенность в том, что его ждет оправдание». По сведениям канала, Трамп не планирует привлекать к себе внимание до конца процесса. Однако бывший американский лидер обсуждает с помощниками то, как он может помочь республиканцам на промежуточных выборах, которые состоятся в 2022 году.

CNN и газета Politico во вторник сообщили, что Трамп был недоволен выступлением его адвокатов на начальном этапе процесса по импичменту. Экс-президент якобы посчитал, что аргументы его защитников были излишне запутанными и невнятными. Как утверждалось, Трамп особенно раздражен работой адвоката Брюса Кастора.

По словам источников телеканала, защита бывшего американского лидера теперь планирует, что в последующие дни проводить публичные выступления будет по большей части другой адвокат — Дэвид Шон.(ТАСС)