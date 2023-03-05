Организаторы демонстраций в Израиле заявили, что порядка 400 тыс. человек против судебной реформы вышли на акции протеста по всей стране. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Организаторы утверждают, что, по их подсчетам, по всей стране в общей сложности около 400 000 протестующих», — сказано в сообщении.